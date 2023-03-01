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Во временно оккупированной Кадиевке взорвались фуры с российским боекомплектом, – Гайдай

1 мартa, 2023 среда
10:35
Новости

Во временно оккупированной Кадиевке произошел взрыв на одном из заводов – взорвались грузовики со снарядами

Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"В Кадиевке произошел "хлопок", там на территории завода россияне пытались спрятать фуры с боекомплетом", - написал Гайдай.

Судя по сообщениям местных пабликов, взрыв произошел на Кадиевском вагоностроительном заводе, одном из самых развитых предприятий Луганской области, который захватчики превратили в военную базу.

Также глава Луганщины отметил, что у врага были попытки наступательных действий в Белогоровке и близ Кременной. В частности, в районе Макеевки и Невского. Наступления россияне проводят преимущественно ночью.

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