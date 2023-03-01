Во временно оккупированной Кадиевке взорвались фуры с российским боекомплектом, – Гайдай
Во временно оккупированной Кадиевке произошел взрыв на одном из заводов – взорвались грузовики со снарядами
Об этом сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"В Кадиевке произошел "хлопок", там на территории завода россияне пытались спрятать фуры с боекомплетом", - написал Гайдай.
Судя по сообщениям местных пабликов, взрыв произошел на Кадиевском вагоностроительном заводе, одном из самых развитых предприятий Луганской области, который захватчики превратили в военную базу.
Также глава Луганщины отметил, что у врага были попытки наступательных действий в Белогоровке и близ Кременной. В частности, в районе Макеевки и Невского. Наступления россияне проводят преимущественно ночью.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.27
Покупка 38.27Продажа 39.26
-
EUR
Покупка 40.12Продажа 41.25
- Актуальное
- Важное