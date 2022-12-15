Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .

"Я могу сказать, что за последнюю неделю, как минимум, на оккупированной территории Луганской области "хлопок" происходит почти через день. Это казармы или казармы, в основном, или склады с боекомплектами. В донном случае это как раз расположение личного состава", – ответил Гайдай на вопрос ведущего о ночных взрывах в Кадиевке.

Кроме того, рашисты продолжают сбрасывать авиабомбы на освобожденные села Луганщины.

"Пока линия фронта не сдвинется - нормальной жизни на деоккупированных территориях не будет. Россияне не прекращают обстрелов. Гатят из всего имеющегося оружия, села кишат несколько метровыми воронками. И хотя люди имеют все необходимое для выживания - постоянно находятся в подвалах. На улице - крайне опасно", - подчеркнул глава области.

Сообщается также, что предположительно на следующей неделе Укрпочта сможет привезти пенсии в эти населенные пункты.

14 декабря глава Луганской ОВА Сергей Гайдай проинформировал , что в Лисичанске взрываются дома из-за утечек газа, оккупанты не готовы к зиме.

Враг в Кадиевке и Алчевске укрепляет вертикаль власти: местных гауляйтеров в ГАИ и МРЭО россияне заменяют правоохранителями из Краснодара.

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