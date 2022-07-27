Во временно оккупированной Горловке большой пожар в районе машзавода, - мэр-коллаборант Приходько
Мэр-предатель уверяет, что горит газораспределительный пункт, хотя, как известно, ВСУ не тратит боезапасы на такие мелочи
В его телеграм-канале сразу несколько постов об обстреле.
"Под огнем ВСУ Центрально-Городской район Горловки. На фотографиях, предоставленных жителями, прилеты снарядов в районе поселка Машиностроительного завода им. Кирова", - говорится в одном.
В другом :
"В результате обстрела горловского поселка машиностроительного завода им. Кирова со стороны украинских неонацистов на улице Ткаченко, 5/2 ранена мирная жительница. Скорая медицинская помощь выехала на место происшествия".
Впоследствии "мэр" добавил, что по заводу было нанесено 20 выстрелов и опровергает свои же слова о пострадавших:
"Предварительно по территории горловского машиностроительного завода укронацисты нанесли около 20 артиллерийских ударов, в результате чего горит архив и столовая, перебит газопровод. К счастью, люди не пострадали".
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