Во временно оккупированной Евпатории раздались взрывы: РФ обвинила Украину в атаке дронов

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.

Отмечается, что около 05:30 российское ПВО уничтожило якобы 11 украинских беспилотников над временно оккупированным Крымом.

О мощных взрывах в Евпатории сообщил тг-канал "Крымский ветер".

Местные жители сообщают, что под Евпаторией прилетали беспилотники. По их словам, БПЛА, вероятно, попали в российскую установку ПВО.

Кроме того, сообщается, что взрывы были, вероятно, в районе Заозерного и Уютного. От взрывной волны в Евпатории у многих "дома ходили ходуном".

Как сообщает "Общественное Крым", по улицам села Уютное ездят машины скорой помощи и спасателей. Также местные жители рассказали, что в том районе, где произошел взрыв, находится воинская часть №85683.

Вместо этого оккупированная власть не комментировала ситуацию.

Также россияне за несколько минут до атаки перекрыли движение по Крымскому мосту: "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто".