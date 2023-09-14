Во временно оккупированной Евпатории раздались взрывы: РФ обвинила Украину в атаке дронов
Утром 14 сентября во временно оккупированной Евпатории в Крыму местные жители слышали мощные взрывы. Министерство обороны России заявило об атаке дронов и работе ПВО
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны РФ.
Отмечается, что около 05:30 российское ПВО уничтожило якобы 11 украинских беспилотников над временно оккупированным Крымом.
О мощных взрывах в Евпатории сообщил тг-канал "Крымский ветер".
Местные жители сообщают, что под Евпаторией прилетали беспилотники. По их словам, БПЛА, вероятно, попали в российскую установку ПВО.
Кроме того, сообщается, что взрывы были, вероятно, в районе Заозерного и Уютного. От взрывной волны в Евпатории у многих "дома ходили ходуном".
Как сообщает "Общественное Крым", по улицам села Уютное ездят машины скорой помощи и спасателей. Также местные жители рассказали, что в том районе, где произошел взрыв, находится воинская часть №85683.
Вместо этого оккупированная власть не комментировала ситуацию.
Также россияне за несколько минут до атаки перекрыли движение по Крымскому мосту: "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто".
- В ночь на 13 сентября Россия обвинила Украину в массированном ракетном ударе по судоремонтному заводу в Севастополе и повреждению двух кораблей. В украинской разведке подтвердили поражение крупного десантного корабля и подводной лодки РФ.
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