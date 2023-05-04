Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По словам чиновника, коллаборант Евгений Балицкий сообщил, что ни парада, ни шествия Бессмертного полка не будут из соображений безопасности.

"А что случилось, оккупанты? Неужели наконец-то дошло, что ветеранам Второй мировой даже смотреть на вас стыдно? Современные герои Украины уже намекают вам - будете бежать парадом с Юга наперегонки", - написал Иван Федоров.