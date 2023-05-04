Во временно оккупированной части Запорожья отменили парад на 9 Мая
Ни ходы Бессмертного полка, ни парада на 9 Мая во временно оккупированной Запорожской области не будет
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
По словам чиновника, коллаборант Евгений Балицкий сообщил, что ни парада, ни шествия Бессмертного полка не будут из соображений безопасности.
"А что случилось, оккупанты? Неужели наконец-то дошло, что ветеранам Второй мировой даже смотреть на вас стыдно? Современные герои Украины уже намекают вам - будете бежать парадом с Юга наперегонки", - написал Иван Федоров.
- 10 апреля российские власти решили не устраивать в Курске традиционный парад на 9 Мая.
- Парад также был отменен в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков объяснял это нежеланием "провоцировать Украину".
- 12 апреля стало известно, что парада до 9 Мая не будет и во временно оккупированном Крыму.
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