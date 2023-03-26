Об этом информирует Центр национального сопротивления .

"В оккупированном Старобельске оккупанты добрались до хирургического отделения КНП "Старобельской многопрофильной больницы", - пишет ведомство.

Рашисты переоборудовали часть больницы в военный госпиталь для оказания специализированной медпомощи раненым в войне против Украины.

Сообщается, что местные жители, в том числе пенсионеры, не могут проходить даже обычное обследование здоровья в новосозданном "госпитале".

Сопротивление пишет, что в здании проживают военные врачи РФ.

19 марта стало известно, что россияне отвезут на оккупированные территории гастролеров-врачей.

22 марта сообщалось , что российские террористы создали для украинцев медицинский кризис на временно оккупированных территориях. Больницы в первую очередь обслуживают оккупантов. Следовательно, для гражданских образовался дефицит лекарств. Те же лекарства, которые есть на полках значительно худшего качества. При этом, в большинстве больницах уже не принимают гражданских на стационарное лечение.