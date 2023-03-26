Во временно оккупированном Старобельске в Луганской области в гражданской больнице создали госпиталь для армии РФ, - сопротивление
Российские захватчики создали в гражданской больнице города Старобельск Луганской области военный госпиталь для раненых
Об этом информирует Центр национального сопротивления .
"В оккупированном Старобельске оккупанты добрались до хирургического отделения КНП "Старобельской многопрофильной больницы", - пишет ведомство.
Рашисты переоборудовали часть больницы в военный госпиталь для оказания специализированной медпомощи раненым в войне против Украины.
Сообщается, что местные жители, в том числе пенсионеры, не могут проходить даже обычное обследование здоровья в новосозданном "госпитале".
Сопротивление пишет, что в здании проживают военные врачи РФ.
19 марта стало известно, что россияне отвезут на оккупированные территории гастролеров-врачей.
22 марта сообщалось , что российские террористы создали для украинцев медицинский кризис на временно оккупированных территориях. Больницы в первую очередь обслуживают оккупантов. Следовательно, для гражданских образовался дефицит лекарств. Те же лекарства, которые есть на полках значительно худшего качества. При этом, в большинстве больницах уже не принимают гражданских на стационарное лечение.
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