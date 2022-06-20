Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Во временно оккупированном Старобельске Луганской области оккупационные власти проводят "инвентаризацию" оборудования местных аграрных компаний. Рашисты объясняют, что конечная цель этих действий — создание "нового сельскохозяйственного предприятия, по принципу коллективного хозяйства", — информируют разведчики.

Согласно сообщению, бывшим работникам местных предприятий объясняют, что в случае возвращения на работу их заработная плата не будет превышать 10 тыс. российских рублей (менее 5 тыс. гривен). "Те, кто согласится на такие условия, должны вернуться на рабочие места к июню и принять российское гражданство к сентябрю", – говорится в сообщении ГУР МОУ.

20 июня вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что российские оккупанты депортировали на территорию РФ 1,2 млн граждан Украины.

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