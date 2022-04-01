Во временно оккупированном Скадовском районе фермеры начали высадку овощей
Во временно оккупированном Скадовском районе Херсона фермеры начали высадку овощей. Весенне-полевые работы ведут только те, кто имеет горючее
Об этом сообщает "Общественное. Херсон".
У некоторых хозяев пострадала рассада овощей из-за отключения электроэнергии. Но часть фермерских хозяйств начала посевную кампанию.
Фермер Петр из Скадовского района рассказал, что в его деревне российские военные периодически присутствуют с первого дня вторжения.
Несмотря на это, небольшие фермерские хозяйства уже начали работу в поле.
"Я пол гектара картофеля посадил, лука чуть-чуть, до двух тысяч саженцев капусты. Фермеры в районе сейчас сажают картофель преимущественно, те, кто имеет горючее", - говорит Петр.
Фермеры не знают, как будут реализовываться товар. Те, кто занимается ранними овощами, не могут доставить их в города.
"Активно редис пошел, огурец, капуста молодая. Если дальше не будет дороги на Одессу, Николаев, Херсон, то конечно будет проблема. У кого электричество было все время, там хорошие урожаи огурцов, помидоров, перца. Но люди обеспокоены, что не будет сбыта", – говорит мужчина.
По словам фермера, с начала войны почти никто из села не уехал, хлеб есть, запас продуктов есть у каждого домохозяйства. Не хватает только медикаментов.
"Но мы держимся, работаем и верим в нашу победу!", – заверил фермер.
- Отметим, что украинские войска уволили несколько сел на Херсонщине
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