Во временно оккупированном Скадовске взорвался автомобиль коллаборанта Булюка
В понедельник, 12 декабря, во временно оккупированном Скадовске Херсонской области взорвался автомобиль коллаборанта Виталия Булюка, предателя доставили в больницу в Симферополе
Об этом сообщает Скадовский городской совет в телеграмме .
Взрыв произошел в 12:30 возле частного дома Булюка на улице Мариинской. Коллаборанта доставили в больницу в Симферополе, водитель автомобиля погиб на месте. Отмечается, что им оказался муж коллаборантки Людмилы Козловой.
"Я не знаю, как по поводу состояния здоровья, но взорвался его автомобиль и он получил ранения. Водитель погиб, а его доставили в больницу в Симферополь", - прокомментировал событие Скадовский городской голова Александр Яковлев.
Горсовет сообщил, что после происшествия несколько кварталов вокруг дома и центра города были окружены. Проводят обыски и проверки документов, город был закрыт на въезд и на выезд. На подъездах в Скадовск заблокирован весь транспорт – школьные автобусы, такси, частные автомобили.
- СБУ задержала в Херсонской области коллаборантов, которые с вооруженными оккупантами врывались в дома и угрожали расстрелом за отказ голосовать на псевдореферендуме.
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