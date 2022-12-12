Во временно оккупированном Скадовске взорвался автомобиль коллаборанта Булюка

Об этом сообщает Скадовский городской совет в телеграмме .

Взрыв произошел в 12:30 возле частного дома Булюка на улице Мариинской. Коллаборанта доставили в больницу в Симферополе, водитель автомобиля погиб на месте. Отмечается, что им оказался муж коллаборантки Людмилы Козловой.

"Я не знаю, как по поводу состояния здоровья, но взорвался его автомобиль и он получил ранения. Водитель погиб, а его доставили в больницу в Симферополь", - прокомментировал событие Скадовский городской голова Александр Яковлев.

Горсовет сообщил, что после происшествия несколько кварталов вокруг дома и центра города были окружены. Проводят обыски и проверки документов, город был закрыт на въезд и на выезд. На подъездах в Скадовск заблокирован весь транспорт – школьные автобусы, такси, частные автомобили.

СБУ задержала в Херсонской области коллаборантов, которые с вооруженными оккупантами врывались в дома и угрожали расстрелом за отказ голосовать на псевдореферендуме.

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