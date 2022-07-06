Во временно оккупированном Скадовске прогремели взрывы, один человек погиб, есть раненые
В Скадовске Херсонской области в результате взрывов погиб один человек, есть раненые. Известно, что поврежден жилой дом
Об этом сообщает Общественное со ссылкой на главу Скадовского городского совета Александра Яковлева.
"Один человек погиб, четверо ранены, среди них ребенок. Возможно, есть еще пострадавшие, но больше никто не обращался за помощью. Дом сильно поврежден, разрушена крыша, стену сильно повредило, выбило окна", - сказал Яковлев.
Местные жители Скадовска сообщают о трех ракетах, улетевших в северную сторону города. После этого прогремели несколько взрывов, над городом дым.
- Также вечером 22 июня в оккупированном Скадовске, в районе порта, раздались взрывы.
- 6 июля в Херсонской области в результате многочисленных обстрелов выгорела часть пшеницы и лесов.
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