Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области возобновили мобильную связь

Об этом сообщил городской голова Скадовска Александр Яковлев в "Фейсбуке".



"В Скадовске появилась мобильная связь. Пока без Интернета", – написал он.

Напомним, кафиры отключили связь и интернет в Херсонской и части Запорожской области.

Россия хочет " легитимизировать " свой контроль над Херсоном и временно оккупированными территориями области. Такое мнение высказали в британской разведке.

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