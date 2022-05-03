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Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области возобновили мобильную связь
В находящейся под временной оккупацией Скадовске возобновилась мобильная связь, но до сих пор нет интернета
Об этом сообщил городской голова Скадовска Александр Яковлев в "Фейсбуке".
"В Скадовске появилась мобильная связь. Пока без Интернета", – написал он.
- Напомним, кафиры отключили связь и интернет в Херсонской и части Запорожской области.
- Россия хочет " легитимизировать " свой контроль над Херсоном и временно оккупированными территориями области. Такое мнение высказали в британской разведке.
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