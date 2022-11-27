Во временно оккупированном Симферополе активисты напомнили, кому принадлежит Крым

Об этом говорится в телеграм-канале движения "Желтая Лента".

"Активисты движения "Желтая Лента" в Симферополе продолжают распространять символ движения гражданского сопротивления - желтую ленту! Украинское сопротивление все больше набирает обороты в Крыму!" - говорится в сообщении.

В частности, патриоты развесили по городу объявление с надписью "Крым - это Украина. Не только с 1954 года, а Всегда!".

Напомним, активисты движения "Желтая лента" расклеили во временно оккупированном Энергодаре 2000 проукраинских листовок