Во временно оккупированном Симферополе активисты напомнили, кому принадлежит Крым
Во временно оккупированном Крыму активисты "Желтой Ленты" проводят акции. В частности, в Симферополе они напомнили, чей Крым
Об этом говорится в телеграм-канале движения "Желтая Лента".
"Активисты движения "Желтая Лента" в Симферополе продолжают распространять символ движения гражданского сопротивления - желтую ленту! Украинское сопротивление все больше набирает обороты в Крыму!" - говорится в сообщении.
В частности, патриоты развесили по городу объявление с надписью "Крым - это Украина. Не только с 1954 года, а Всегда!".
- Напомним, активисты движения "Желтая лента" расклеили во временно оккупированном Энергодаре 2000 проукраинских листовок
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