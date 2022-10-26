Об этом сообщают в телеграм-каналах российских пропагандистских СМИ, а также оккупационные городские власти. Видео пожара обнародовал в своем телеграм-канале и офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

По имеющейся информации, горят 12 цистерн с горючим на железнодорожной станции. Для ликвидации пожара привлекли десяток цистерн "МЧС", на место возгорания отправился пожарный поезд из временно оккупированного Иловайска.

Оккупанты пишут, что пострадавших в результате взрывов нет, а возгорание произошло в результате обстрелов украинских Вооруженных Сил.

Украинские военные не подтверждают эту информацию, зато в Центре стратегических коммуникаций ВСУ предполагают, что "взрыв топливных цистерн кац*пов, предназначенных для заправки техники всей донецкой группировки войск", произошел из-за "неосторожного обращения с электросварочными приборами работниками станции, состоянии алкогольного опьянения".

По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что от взрывной волны колебались многоэтажные дома.

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