Во временно оккупированном Шахтерске загорелась нефтебаза: горит 12 цистерн с горючим
Во временно оккупированном городе Шахтерск Донецкой области горит нефтебаза. Пламя охватило 12 цистерн с горючим на железнодорожной станции.
Об этом сообщают в телеграм-каналах российских пропагандистских СМИ, а также оккупационные городские власти. Видео пожара обнародовал в своем телеграм-канале и офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
По имеющейся информации, горят 12 цистерн с горючим на железнодорожной станции. Для ликвидации пожара привлекли десяток цистерн "МЧС", на место возгорания отправился пожарный поезд из временно оккупированного Иловайска.
Оккупанты пишут, что пострадавших в результате взрывов нет, а возгорание произошло в результате обстрелов украинских Вооруженных Сил.
Украинские военные не подтверждают эту информацию, зато в Центре стратегических коммуникаций ВСУ предполагают, что "взрыв топливных цистерн кац*пов, предназначенных для заправки техники всей донецкой группировки войск", произошел из-за "неосторожного обращения с электросварочными приборами работниками станции, состоянии алкогольного опьянения".
По словам очевидцев, взрыв был такой силы, что от взрывной волны колебались многоэтажные дома.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.13
Покупка 39.13Продажа 39.96
-
EUR
Покупка 38.35Продажа 39.36
- Актуальное
- Важное