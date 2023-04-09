Во временно оккупированном Севастополе возле памятника Лесе Украинке посадили сине-желтые цветы
В Балаклавском районе временно оккупированного Севастополя возле памятника украинской писательницы Леси Украинки неизвестные высадили сине-желтые фиалки
Об этом пишет Крым.Реалии .
Отмечается, что фиалки синего и желтого цветов высадили в стационарных бетонных вазонах с обеих сторон от памятника.
Местные жители отмечают, что такой выбор цветов был сделан специально, а оккупационные власти "проглядели" этот случай.
- В субботу, 8 апреля, в Севастополе во временно оккупированном Крыму был слышен громкий взрыв.
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