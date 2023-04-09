Об этом пишет Крым.Реалии .

Отмечается, что фиалки синего и желтого цветов высадили в стационарных бетонных вазонах с обеих сторон от памятника.

Местные жители отмечают, что такой выбор цветов был сделан специально, а оккупационные власти "проглядели" этот случай.