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Во временно оккупированном Севастополе рождественскую службу провели на украинском языке

25 декабря, 2022 воскресенье
19:06
Общество рождество

В Римско-католической общине Севастополя во временно оккупированном Крыму торжественную рождественскую службу провели на украинском языке

Об этом сообщает Крым.Реалии .

Отмечают, что в канун Рождества в общине состоялась вечерняя месса (Сочельник). Она проходила в помещении малого храма напротив костела в центре Севастополя. На службе присутствовало 40 человек.

Храм, в котором состоялось Богослужение, верующие украсили фигурками Девы Марии и младенца, символизирующего новорожденного Христа. Во время службы читали благодарственные молитвы. После службы прихожанам раздали открытки, на которых были изображены праздничные сюжеты и пожелания.

"Утренняя служба пришлась на воскресенье. В этом году ее провели на украинском языке", - рассказал корреспондент Крым.Реалии.

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