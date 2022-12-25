Во временно оккупированном Севастополе рождественскую службу провели на украинском языке
В Римско-католической общине Севастополя во временно оккупированном Крыму торжественную рождественскую службу провели на украинском языке
Об этом сообщает Крым.Реалии .
Отмечают, что в канун Рождества в общине состоялась вечерняя месса (Сочельник). Она проходила в помещении малого храма напротив костела в центре Севастополя. На службе присутствовало 40 человек.
Храм, в котором состоялось Богослужение, верующие украсили фигурками Девы Марии и младенца, символизирующего новорожденного Христа. Во время службы читали благодарственные молитвы. После службы прихожанам раздали открытки, на которых были изображены праздничные сюжеты и пожелания.
"Утренняя служба пришлась на воскресенье. В этом году ее провели на украинском языке", - рассказал корреспондент Крым.Реалии.
- 25 декабря на Центральном вокзале в Киеве в честь Рождества споют колядки.
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