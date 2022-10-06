Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

"Представители военкоматов наибольшее внимание уделяют водителям и трактористам. В 1-й городской больнице повестки получили водители скорой помощи в полном составе. На винодельческом предприятии "Золотая балка" – 100% трактористов", – говорится в сообщении.

В Севастополе мобилизованных отправляют в военный городок 810-й бригады морской пехоты. Разведка сообщает, что только за последнюю неделю рашисты привезли туда около 300 новобранцев. Большинство из них - мужчины старше 40 лет, среди которых участники российских войн в Ичкерии и Афганистане, а также оставшиеся в Крыму бывшие военные ВСУ.

"Мобилизированные проходят ускоренную базовую боевую подготовку под руководством инструкторов из 47-й мотострелковой дивизии и 810-й бригады. Наибольшее внимание уделяется подготовке экипажей БМП, БТР и РСЗО "Град". Образцы современной военной техники отсутствуют. Отдельно готовят подразделения снайперов и саперов. Отрабатываются действыия в составе БТГр и малыми группами. Со стоянки долговременного хранения боевой техники 810-й бригады сняты с хранения все САУ 2С3 "Акация" и ЗСУ-23-4 "Шилка", которые удалось привести в минимально рабочее состояние", - разъясняют в ГУР.

Сейчас часть личного состава уже выехала в Донецкую и Херсонскую области.

Перед отправкой в зону боевых действий с мобилизованными проводятся специальные занятия по "политической подготовке" на которых доносятся тезисы:

мы еще ничего не начинали, а взрывы в Крыму согласованы с Путиным, так что все под контролем;

украинское руководство уже давно получило и поделило средства на сдачу территорий;

вам не придется участвовать в реальных боевых действиях; необходимо просто ради вида пострелять;

Китай скоро предоставит современные ракеты, которые будут сносить украинские города "под ноль", РФ свои ракеты пока бережет.

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