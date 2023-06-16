Во временно оккупированном Севастополе массовые отключения электроэнергии: свет исчез почти во всем городе

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

Сообщение о проблемах со светом во временно оккупированном Севастополе появилось после 22:00 пятницы, 16 июня. Местные чаты и каналы массово жалуются на ситуацию.

В оккупационных властях уже прокомментировали ситуацию в Севастополе.

"Вижу ваши сообщения о сбое в подаче электроэнергии в Севастополе. По предварительной информации, отключилась автоматика на подстанции "Севастопольская". Специалисты работают по возобновлению электроснабжения потребителям города Севастополя. Им понадобится несколько часов", - говорится в сообщении окупантов.