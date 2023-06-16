Во временно оккупированном Севастополе массовые отключения электроэнергии: свет исчез почти во всем городе
Вечером пятницы, 16 июня, жители временно оккупированного Севастополя массово жалуются на отсутствие электроэнергии
Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.
Сообщение о проблемах со светом во временно оккупированном Севастополе появилось после 22:00 пятницы, 16 июня. Местные чаты и каналы массово жалуются на ситуацию.
В оккупационных властях уже прокомментировали ситуацию в Севастополе.
"Вижу ваши сообщения о сбое в подаче электроэнергии в Севастополе. По предварительной информации, отключилась автоматика на подстанции "Севастопольская". Специалисты работают по возобновлению электроснабжения потребителям города Севастополя. Им понадобится несколько часов", - говорится в сообщении окупантов.
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