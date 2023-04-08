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Во временно оккупированном россиянами Старобельском мужчины получают повестки

8 апреля, 2023 суббота
10:06
война с Россией

Во временно захваченном русской армией Старобельске Луганской области мужчины получают повестки

Об этом Луганская областная военная администрация сообщает в facebook .

"Уже сообщалось, что в Новопскове мужчин направляют на медицинское освидетельствование. Теперь очередная волна мобилизации охватила Старобельщину, где повестки находят владельцев на улицах города", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Лисичанске в районе стеклозавода захватчики обследовали дома, обнаружили пустые и туда заселяют как военных РФ, так и других гастролеров, которые думают, что приезжают на помощь. Ими заняты уже практически все дома.

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В Луганской ОВА также сообщают, что в Северодонецке людям каждый день обещают какие-либо социальные выплаты, в том числе и за поврежденное имущество.

"Первая проблема – не собрать документы, а сдать их. Потому что принимают, когда хотят и у кого хотят. Вторая – отсутствие денег еще с Нового года. Прошло более трех месяцев. Но накануне так называемых «первых выборов» и не такое пообещаешь", - указывается в сообщении.

  • 30 марта в отчете Минобороны Великобритании сообщалось, что российское командование хочет развернуть мобилизационную кампанию дополнительных 400 тыс. военных: однако для их боевой мощи не хватает техники и боеприпасов.
  • Однако, 31 марта стало известно, что Российское Минобороны уверяет , что не планирует второй волны мобилизации, поскольку якобы хватает призванных ранее и добровольцев.
Луганщина
мобилизация
Северодонецк
оккупированные территории
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