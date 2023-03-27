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Во временно оккупированном Россией Крыму растут проукраинские настроения, - Минреинтеграции

27 мартa, 2023 понедельник
13:53
война с Россией

На улицах временно оккупированного Крыма увеличилось количество желтых лент, патриотических открыток с антивоенными призывами

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий .

"Неравнодушные граждане дают понять, что возвращение полуострова под контроль Украины неизбежно", - пишет пресс-служба.

Активисты распространяют патриотические открытки, желтые ленты и рисуют граффити на улицах временно оккупированного полуострова.

Сообщается, что это свидетельствует о высоком моральном духе патриотически настроенных крымчан.

В то же время российские оккупанты и военное командование РФ вывозят семьи и распродают имущество.

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"Свой страх пытаются компенсировать увеличением количества военной техники на полуострове. Морское побережье постепенно превращают в линию обороны. Поэтому вероятнее всего, что сезон отдыха в Крыму будет сорван", - отмечают в Минреинтеграции.

Украина призывает крымчан осторожничать, не поддаваться на провокации.

Также важно сообщать о местонахождении врага и его технике в чат-боте "Враг" или на платформе Центра национального сопротивления .

  • Напомним, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что российские захватнические власти в Крыму приступили к эвакуации крымчан, которые сотрудничали с Россией.
  • Российские захватчики во временно оккупированном Крыму ужесточают давление на крымских татар: увеличились аресты и количество выданных повесток.
Украина
Россия
Крым
оккупированные территории
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2023, понедельник
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