Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий .

"Неравнодушные граждане дают понять, что возвращение полуострова под контроль Украины неизбежно", - пишет пресс-служба.

Активисты распространяют патриотические открытки, желтые ленты и рисуют граффити на улицах временно оккупированного полуострова.

Сообщается, что это свидетельствует о высоком моральном духе патриотически настроенных крымчан.

В то же время российские оккупанты и военное командование РФ вывозят семьи и распродают имущество.

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"Свой страх пытаются компенсировать увеличением количества военной техники на полуострове. Морское побережье постепенно превращают в линию обороны. Поэтому вероятнее всего, что сезон отдыха в Крыму будет сорван", - отмечают в Минреинтеграции.

Украина призывает крымчан осторожничать, не поддаваться на провокации.

Также важно сообщать о местонахождении врага и его технике в чат-боте "Враг" или на платформе Центра национального сопротивления .