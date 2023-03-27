Во временно оккупированном Россией Крыму растут проукраинские настроения, - Минреинтеграции
На улицах временно оккупированного Крыма увеличилось количество желтых лент, патриотических открыток с антивоенными призывами
Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий .
"Неравнодушные граждане дают понять, что возвращение полуострова под контроль Украины неизбежно", - пишет пресс-служба.
Активисты распространяют патриотические открытки, желтые ленты и рисуют граффити на улицах временно оккупированного полуострова.
Сообщается, что это свидетельствует о высоком моральном духе патриотически настроенных крымчан.
В то же время российские оккупанты и военное командование РФ вывозят семьи и распродают имущество.
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"Свой страх пытаются компенсировать увеличением количества военной техники на полуострове. Морское побережье постепенно превращают в линию обороны. Поэтому вероятнее всего, что сезон отдыха в Крыму будет сорван", - отмечают в Минреинтеграции.
Украина призывает крымчан осторожничать, не поддаваться на провокации.
Также важно сообщать о местонахождении врага и его технике в чат-боте "Враг" или на платформе Центра национального сопротивления .
- Напомним, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что российские захватнические власти в Крыму приступили к эвакуации крымчан, которые сотрудничали с Россией.
- Российские захватчики во временно оккупированном Крыму ужесточают давление на крымских татар: увеличились аресты и количество выданных повесток.
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