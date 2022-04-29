Во временно оккупированном Новоайдаре в Луганской области нашли убитым местного коллаборанта
Местного коллаборанта в Луганской области нашли убитым выстрелом в голову и с ранениями на теле
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"Павел Шароградский до начала российского вторжения был "профессиональным общественным деятелем". Некоторое время был директором коммунального учреждения Новоайдарский поселковый центр "Спорт для всех" и учредителем ОО "Новоайдарская сечь"", - говорится в сообщении.
Кроме того, Шароградский предоставлял информацию о патриотах, участниках АТО/ООС и местной администрации.
Неизвестные похитили его из помещения Щастинской РГА, где проходило "совещание" с лицами в российской военной форме.
Известно, что в отношении Павла Шароградского возбуждено уголовное дело о государственной измене. Обстоятельства, причины и мотивы происшествия выясняются.
- Напомним, 62-летнему криворожцу, обустраивавшему огневые позиции врага в оккупированной Буче, сообщили о подозрении в госизмене.
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