Во временно оккупированном Мелитополе взрывы на аэродроме, - мэр
Днем 19 сентября во временно оккупированном Мелитополе раздались взрывы. Звуки доносились из захваченного рашистами аэродрома
Об этом сообщил в телеграмме городской глава Мелитополя Иван Федоров .
"На захваченном оккупантами аэродроме Мелитополя снова взрывы", - напсиал Федоров.
Подробную информацию сообщат впоследствии.
- Утром 17 сентября вблизи села Радивоновка сгорела военная база оккупантов.
- 17 сентября СМИ сообщили, что партизаны Мелитополя взорвали колею, чем остановили доставку вражеских боеприпасов.
- В Богатыре близ Мелитополя, куда россияне переместили часть военных и техники, 17 сентября прогремели 5 взрывов.
- 18 сентября, во временно оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв.
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