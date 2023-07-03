Во временно оккупированном Мелитополе вражеских военных больше, чем местных жителей, - мэр
Около 60 - 70 тыс. гражданских остаются во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области, количество российских военных в городе даже превышает это число
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.
По его словам, враг превратил город в свой логистический центр.
"В Мелитополе осталось 60 000 - 70 000 гражданских жителей. Люди говорят, что военных россиян больше за гражданских. Враг выбрал Мелитополь как свой логистический центр и поэтому там так много военных. Это не только те, кто на фронте. Есть еще и те, кто отвечает за подавление сопротивления", - подчеркнул Федоров.
Он отметил, что гауляйтер оккупированной части области Евгений Балицкий отдал приказ создать очередное "добровольческое формирование", но добровольно в него вступать никто не спешит.
Также захватчики приступили к еще одной волне военного учета, образовали на предприятиях "военные столы", чтобы мобилизовать местных жителей в свою армию.
"Раньше они образовали фейковый военкомат и всех загоняли, чтобы они стали на военный учет с последующей мобилизацией и призывом, а теперь они образовали на предприятиях так называемые военные столы. То есть, на предприятиях, где более двух работников, все должны стать на военный учет" , – рассказал Федоров.
Кроме того, в городе продолжается паспортизация и оказывается сильное давление на людей. Только во временно оккупированном Мелитополе россияне похитили в плен более 1000 человек. Есть информация, что пленных отправляют для рытья окопов и фортификационных сооружений, утверждает он.
- 1 июля Федоров отмечал, что к временно оккупированным Мелитополю и Геническому прибывают новые подразделения армии России. Также враг перевозит технику в сторону Запорожской области через Арабатскую стрелку.
- 2 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отчитывалась, что с тяжелыми боями ВСУ продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
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