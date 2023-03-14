Во временно оккупированном Мелитополе раздался взрыв, вспыхнуло авто

Об этом сообщил мэр Иван Федоров.

Федоров отметил, что взрыв произошел в районе улицы Героев Украины.

Оккупационные власти заявили, что якобы это "очередной теракт режима Зеленского, направленный на дестабилизацию ситуации в регионе и срыв восстановления мирной жизни в Запорожской области".