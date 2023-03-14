Во временно оккупированном Мелитополе раздался взрыв, вспыхнуло авто
Во вторник, 14 марта, в центре временно оккупированного Мелитополя раздался взрыв, загорелся автомобиль. Оккупанты заявляют, что это "украинские террористы"
Об этом сообщил мэр Иван Федоров.
Федоров отметил, что взрыв произошел в районе улицы Героев Украины.
Оккупационные власти заявили, что якобы это "очередной теракт режима Зеленского, направленный на дестабилизацию ситуации в регионе и срыв восстановления мирной жизни в Запорожской области".
- В воскресенье, 5 марта, во временно оккупированном Мелитополе прогремели одновременно два взрыва.
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