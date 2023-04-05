Во временно оккупированном Мелитополе раздался взрыв

Об этом он написал в телеграмме .

Взрыв был слышен в северных и западных районах города.

"Во временно оккупированном Мелитополе продолжает расцветать хлопок. Только что в северных и западных районах города слышали взрыв. Уточняем информацию", - говорится в сообщении.