Во временно оккупированном Мелитополе раздался взрыв
В среду, 5 апреля, мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что во временно оккупированном городе раздался взрыв
Об этом он написал в телеграмме .
Взрыв был слышен в северных и западных районах города.
"Во временно оккупированном Мелитополе продолжает расцветать хлопок. Только что в северных и западных районах города слышали взрыв. Уточняем информацию", - говорится в сообщении.
- По данным Генштаба ВСУ, захватчики распространяют в Мелитополе листовки об эвакуации в Россию, пугая жителей наступлением ВСУ.
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