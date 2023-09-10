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Во временно оккупированном Мелитополе раздался по меньшей мере один взрыв

10 сентября, 2023 воскресенье
19:23
Война с Россией

В воскресенье, 10 сентября, в день так называемых выборов, которые устроили оккупанты, во временно оккупированном Мелитополе раздался взрыв

Об этом пишет мэр города Иван Федоров.

Отмечается, что взрыв был слышен на севере и востоке города, а также в ближних населенных пунктах.

"Оккупанты Мелитопольщины завершают псевдовыборы громким хлопком. Жители Мелитополя и окрестных населенных пунктов на севере и востоке города сообщают о мощном взрыве. Некоторые почувствовали вибрацию", - говорится в сообщении.

Издание "Риа.Мелитополь" отмечает, что взрыв был слышен со стороны аэродрома.

Оккупационный глава Запорожья Владимир Рогов заявляет о двух взрывах и утверждает, что над городом "сработала система ПВО".

  • Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области россияне установили вышки мобильной связи. Таким образом, оккупанты прослушивают телефонные разговоры местных жителей.
Мелитополь
оккупированные территории
окупанти
Запорожская область
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