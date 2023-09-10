Во временно оккупированном Мелитополе раздался по меньшей мере один взрыв

Об этом пишет мэр города Иван Федоров.

Отмечается, что взрыв был слышен на севере и востоке города, а также в ближних населенных пунктах.

"Оккупанты Мелитопольщины завершают псевдовыборы громким хлопком. Жители Мелитополя и окрестных населенных пунктов на севере и востоке города сообщают о мощном взрыве. Некоторые почувствовали вибрацию", - говорится в сообщении.

Издание "Риа.Мелитополь" отмечает, что взрыв был слышен со стороны аэродрома.

Оккупационный глава Запорожья Владимир Рогов заявляет о двух взрывах и утверждает, что над городом "сработала система ПВО".