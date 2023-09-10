Во временно оккупированном Мелитополе раздался по меньшей мере один взрыв
В воскресенье, 10 сентября, в день так называемых выборов, которые устроили оккупанты, во временно оккупированном Мелитополе раздался взрыв
Об этом пишет мэр города Иван Федоров.
Отмечается, что взрыв был слышен на севере и востоке города, а также в ближних населенных пунктах.
"Оккупанты Мелитопольщины завершают псевдовыборы громким хлопком. Жители Мелитополя и окрестных населенных пунктов на севере и востоке города сообщают о мощном взрыве. Некоторые почувствовали вибрацию", - говорится в сообщении.
Издание "Риа.Мелитополь" отмечает, что взрыв был слышен со стороны аэродрома.
Оккупационный глава Запорожья Владимир Рогов заявляет о двух взрывах и утверждает, что над городом "сработала система ПВО".
- Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области россияне установили вышки мобильной связи. Таким образом, оккупанты прослушивают телефонные разговоры местных жителей.
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