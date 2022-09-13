Об этом в 14:30 в телеграмме написал городской голова Мелитополя Иван Федоров .

"Только что: три громких взрыва в Мелитополе в районе аэродрома, где оккупанты безуспешно обустроили одну из военных баз", - написал Федоров.

Мэр Мелитополя подчеркнул, что подробности сообщит впоследствии.