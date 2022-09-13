Во временно оккупированном Мелитополе раздались три громких взрыва, - мэр
13 сентября после обеда во временно оккупированном российскими захватчиками Мелитополе раздались три громких взрыва
Об этом в 14:30 в телеграмме написал городской голова Мелитополя Иван Федоров .
"Только что: три громких взрыва в Мелитополе в районе аэродрома, где оккупанты безуспешно обустроили одну из военных баз", - написал Федоров.
Мэр Мелитополя подчеркнул, что подробности сообщит впоследствии.
- 28 августа ВСУ уничтожили в Мелитополе одну из крупнейших вражеских военных баз на территории завода "Автоцветлит".
- 26 августа на российских складах в оккупированном Мелитопольском районе произошел "хлопок".
- В оккупированном Мелитополе взорвали штаб "Единой России".
- 8 сентября во временно оккупированном Мелитополе партизаны взорвали дом коллаборанта и псевдоруководителя КП "Водоканал" Юрия Онищука.
- 8 сентября мелитопольские партизаны обратились в видео к коллаборантам: "Сдавайтесь или умрите".
- 9 сентября местные СМИ сообщили, что под Мелитополем оккупанты захватили детское убежище и вырубили деревья, чтобы уберечься от партизан.
- Официальный горсовет Мелитополя постановил арестовать имущество коллаборантов, занимающихся подготовкой к псевдореферендуму.
- Во временно оккупированном Мелитополе партизаны обратились в видео к коллаборантам с призывом сдаваться.
- В поселке Мирный Мелитопольского района оккупанты захватили детский приют, где якобы поселили инженерные войска. Также рашисты вырубили все зеленые насаждения на территории.
- Во временно оккупированном Мелитополе тысячи рашистов и техники армии РФ прячут в сельскохозяйственных ангарах.
- В оккупированном городе вечером, 9 сентября, слышны выстрелы и взрывы.
- Гауляйтер Галина Данильченко из временно оккупированного рашистами Мелитополя заявила в эфире росСМИ, что украинцы с паспортами РФ будут воевать против родной страны - добровольно.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.83
Покупка 39.83Продажа 40.65
-
EUR
Покупка 39.76Продажа 40.91
- Актуальное
- Важное