English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Во временно оккупированном Мелитополе раздались два громких взрыва, - мэр

Во временно оккупированном Мелитополе раздались два громких взрыва, - мэр

15 сентября, 2022 четверг
14:20
война с Россией

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздались взрывы. Сообщается, что в ту сторону направились скорые

Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Только что: 2 громких взрыва в южной части Мелитополя. Поэтому подсчитываем потери врага", - написал Федоров.

Мэр сообщил, что в сторону взрывов едут кареты скорой помощи.

  • 8 сентября мелитопольские партизаны обратились в видео к коллаборантам: "Сдавайтесь или умрите".
  • Во временно оккупированном Мелитополе тысячи рашистов и техники армии РФ прячут в сельскохозяйственных ангарах.
  • В оккупированном городе вечером, 9 сентября, были слышны выстрелы и взрывы.
  • Также 13 сентября после полудня во временно оккупированном российскими захватчиками Мелитополе раздались три громких взрыва.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Мелитополь
оккупированные территории
Запорожская область
Читайте также:
Коронавірус
14 сентября, 2022 среда
Лучшее время, чтобы положить этому конец. Глава ВОЗ считает, что пандемия коронавируса скоро завершится
Зеленський
15 сентября, 2022 четверг
Владимир Зеленский попал в ДТП
путін
14 сентября, 2022 среда
Путин через несколько дней после вторжения РФ в Украину отказался подписать мирное соглашение, которое ему на стол положил Козак, - Reuters
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.89
    Покупка 39.89
    Продажа 40.76
  • EUR
    Покупка 39.6
    Продажа 40.75
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
15 сентября
16:17
Враг заминировал на Харьковщине все, что мог, есть случаи подрыва мирных людей, – глава ОВА
16:07
Россия получила "красный флажок". Авиакомпании РФ оказались в списке опасности гражданских полетов
16:07
Анналена Бербок
Глава МИД Германии призвала не медлить с передачей боевых танков Украине
16:05
Эксклюзив
Украина на сегодняшний день уже получила 50% обещанной финансовой помощи, - нардеп Южанина
16:02
Украинцы предпочитают мясо птицы, а говядину почти не едят, - Минагрополитики
15:59
Украина попала в тройку мировых лидеров по использованию криптоактивов в 2022 году
15:48
Бесплатно сдавал в аренду помещение министерства: экс-госсекретарю МИД объявили подозрение в служебной халатности
15:43
Эксклюзив
путин шойгу автомат
Военное руководство РФ разъяривает своих солдат, чтобы они вырвали зубами хоть какой-то успех, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
15:32
Приплыли "на разведку": на станцию "Академик Вернадский" вернулись пингвины
15:28
В Николаевской области российские оккупанты за полгода убили более 400 мирных жителей, среди них 11 детей
15:25
Европарламент предоставит Украине 5 млрд евро макрофинансовой помощи
15:11
Мария Захарова
РФ пригрозила США "последствиями" в случае поставок Украине ракет большей дальности
15:06
Эксклюзив
Последние действия российской армии уже напоминают агонию, – нардеп Наливайченко
14:30
Норвегия поможет снизить цены на газ в Евросоюзе
14:30
Одесский международный кинофестиваль объявил национальную конкурсную программу
14:30
Обновлено
Владимир Зеленский попал в ДТП
14:17
Эксклюзив
на фото: Роман Костенко
Переговоры с Россией возможны только после освобождения всех территорий Украины, – полковник СБУ Костенко
14:11
На освобожденной от захватчиков Харьковщине задержали 16 чиновников оккупационной власти
14:09
Всемирный банк назвал сумму помощи, предоставленной Украине с начала полномасштабной войны
14:06
Зеленский наградил Урсулу фон дер Ляен орденом Ярослава Мудрого
13:58
Обновлено
Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу: повреждено промышленное предприятие
13:52
Полсотни прилетов: оккупанты обстреляли Сумщину с территории РФ
13:49
В Румынии поезд с украинским зерном сошел с рельсов: полиция допускает диверсию
13:44
"Стремимся показать преступления, совершенные РФ против медиа": в Вильнюсе откроется фотовыставка украинских военкоров
13:44
Латвия
Латвия рассмотрит ограничение русского языка в публичном общении и рекламе
13:36
Аналитика
Виталий Портников
Швеция голосует за ультраправых
13:32
Наталья Диденко
Жара, дожди и туманы: синоптик Наталья Диденко рассказала о погоде в Украине 16 сентября
13:30
ЕИБ
ЕИБ предоставил Украине €500 млн экстренной помощи: на что пойдут средства
13:07
Благодарен за солидарность с Украиной: Зеленский по видеосвязи пообщался с британским актером Камбербетчем
13:02
В Барселоне волонтерский центр разрисовали пророссийскими символами "Z"
12:57
Укравтодор показал маршрут, по которому гражданские могут безопасно добраться до деоккупированных территорий Харьковщины: схема движения
12:47
"Вы никто и зовут вас никак": РФ не признает паспорта "Л/ДНР" и не пускает их владельцев на свою территорию, - разведка
12:44
Эксклюзив
Мы переходим к другому периоду войны, в котором российская армия пытается строить оборону, - Згурец
12:37
На полигоне в Полтавской области 15 сентября проведут тренировочный подрыв: будут слышаться взрывы
12:36
От имени нардепа от швейного предприятия требовали бесплатно сшить 5 тыс. комплектов зимней формы для армии
12:30
Германия выделила Совету Европы 10 млн евро, чтобы закрыть дыру в бюджете после выхода России
12:29
"Зерновая инициатива": 15 сентября из украинских портов выйдут 11 судов с 240 тыс. тонн зерна на бортах
12:23
В деоккупированных Изюме и Купянске ГБР задержало трех коллаборантов, из них двое – бывшие правоохранители
12:19
На Харьковщине пограничники освободили подростков, которых россияне неделю держали в подвале
12:13
Эксклюзив
В Кремле представления не имеют, что делать с оккупированными территориями Украины, - эксперт по информационной безопасности Жуков
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV