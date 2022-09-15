Во временно оккупированном Мелитополе раздались два громких взрыва, - мэр
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области раздались взрывы. Сообщается, что в ту сторону направились скорые
Об этом сообщает городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"Только что: 2 громких взрыва в южной части Мелитополя. Поэтому подсчитываем потери врага", - написал Федоров.
Мэр сообщил, что в сторону взрывов едут кареты скорой помощи.
- 8 сентября мелитопольские партизаны обратились в видео к коллаборантам: "Сдавайтесь или умрите".
- Во временно оккупированном Мелитополе тысячи рашистов и техники армии РФ прячут в сельскохозяйственных ангарах.
- В оккупированном городе вечером, 9 сентября, были слышны выстрелы и взрывы.
- Также 13 сентября после полудня во временно оккупированном российскими захватчиками Мелитополе раздались три громких взрыва.
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