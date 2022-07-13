Об этом информирует городской глава Мелитополя Иван Федоров .

"Вчера после того, как днем раздались взрывы, в 5 км от Мелитополя в поселке Мирное - они (оккупанты, - Ред. ) начали умышленно запугивать наших жителей и стрелять ночью автоматными очередями. Они это информируют, как стрельба по беспилотникам, но на самом деле мы видели видео, где те просто стреляют по звездам для того, чтобы запугивать наших жителей. Уже до таких комических ситуаций доходит", - рассказал мэр.

Кроме того, российские оккупанты похищают горожан с проукраинской позицией.

"Рашисты объявили во временно оккупированных городах охоту на людей - на предателей, как им это кажется, поддерживающих украинский режим. Поэтому со вчерашнего дня происходят очередные массовые похищения людей. Это они делают, потому что им стало страшно находиться в нашем городе, именно поэтому они таким образом пытаются запугивать наших жителей", – добавил Федоров.

Захватчики заставили мелитопольца признаться росСМИ в его сотрудничестве, как представителя сил сопротивления, с украинскими властями.

Также рашисты готовят город к деоккупации ВСУ – дали указание медучреждениям заклеить окна.

12 июля в Мелитопольском районе горела база воинской части МЧС, которую ранее захватили оккупанты.

В ночь с 12 на 13 июля в оккупированных Херсоне, Мелитополе и Бердянске слышны звуки автоматных выстрелов.

Президент Владимир Зеленский ставит военным задачу по освобождению от российских оккупантов всей территории Украины.

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