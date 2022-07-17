Об этом информирует городской голова Мелитополя Иван Федоров .

"Все те, кто имеет проукраинскую позицию, якобы будут депортировать с временно оккупированных территорий за границу этих временно оккупированных территорий. Эта псевдовласть представила себя Сталиным и хотят повторить ситуацию с 1944 года и депортацией крымскотатарского населения из Крыма", - сказал Федоров.

Мэр Мелитополя заверил, что депортировать население города оккупантам не получится.

«История уже все показала – перспектива Сталина была не очень и депортация плохо закончилась, все вернулись на свои места. город", - добавил городской голова.

Кроме того, в очереди на эвакуацию из Мелитополя более 800 человек. Работаем над тем, чтобы вывезти их через полторы недели.