Во временно оккупированном Мелитополе рашисты планируют депортировать за проукраинскую позицию, - мэр
Оккупационная "власть" издала приказ о депортации жителей временно оккупированного Мелитополя за проукраинскую позицию
Об этом информирует городской голова Мелитополя Иван Федоров .
"Все те, кто имеет проукраинскую позицию, якобы будут депортировать с временно оккупированных территорий за границу этих временно оккупированных территорий. Эта псевдовласть представила себя Сталиным и хотят повторить ситуацию с 1944 года и депортацией крымскотатарского населения из Крыма", - сказал Федоров.
Мэр Мелитополя заверил, что депортировать население города оккупантам не получится.
«История уже все показала – перспектива Сталина была не очень и депортация плохо закончилась, все вернулись на свои места. город", - добавил городской голова.
Кроме того, в очереди на эвакуацию из Мелитополя более 800 человек. Работаем над тем, чтобы вывезти их через полторы недели.
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