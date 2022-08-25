Во временно оккупированном Мелитополе паспорта РФ получили не более тысячи жителей, - мэр
В Мелитополе на российские паспорта соглашаются пожилые люди, которые не имеют доступа к объективной информации и боятся не получить пенсию. Таких людей насчитывается не больше тысячи
Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров на брифинге 25 августа.
По мнению мэра города Ивана Федорова, количество подающих заявки на получение российских паспортов ограничивается 1 тыс.
"У нас нет точной цифры...Я думаю, что это ограничивается одной тысячей тех людей, которые подают заявки на получение этих паспортов", – сказал Федоров.
Глава Мелитополя отметил, что паспорта согласились получить пенсионеры, которых оккупанты запугивают отсутствием пенсий.
"Получают паспорта пожилые люди, которые не имеют доступа к объективной информации, поскольку они в очень узких кругах пользуются Интернетом и не могут установить VPN... Этих людей запугивают тем, что они не смогут получить пенсию. Поэтому единственная возможность для них иметь какие-то социальные выплаты и пенсию - это получение рашистского паспорта. Эта категория в основном получает паспорта, но это точно не 10 тыс. стоящих в очереди людей", - добавил он.
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