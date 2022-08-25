Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров на брифинге 25 августа.

По мнению мэра города Ивана Федорова, количество подающих заявки на получение российских паспортов ограничивается 1 тыс.

"У нас нет точной цифры...Я думаю, что это ограничивается одной тысячей тех людей, которые подают заявки на получение этих паспортов", – сказал Федоров.

Глава Мелитополя отметил, что паспорта согласились получить пенсионеры, которых оккупанты запугивают отсутствием пенсий.

"Получают паспорта пожилые люди, которые не имеют доступа к объективной информации, поскольку они в очень узких кругах пользуются Интернетом и не могут установить VPN... Этих людей запугивают тем, что они не смогут получить пенсию. Поэтому единственная возможность для них иметь какие-то социальные выплаты и пенсию - это получение рашистского паспорта. Эта категория в основном получает паспорта, но это точно не 10 тыс. стоящих в очереди людей", - добавил он.