Во временно оккупированном Мелитополе от взрыва пострадал псевдополицейский, - мэр
Утром 23 марта во временно оккупированном городе Мелитополь Запорожской области прогремел взрыв. Известно о пострадавшем "полицейском"
Об этом информирует городской голова Мелитополя Иван Федоров .
В 06:46 мэр сообщил о громком взрыве в городе.
"После утреннего взрыва в оккупированном Мелитополе орки не на шутку засуетились", - написал Федоров.
Происшествие произошло у пожарной части на улице Ивана Алексеева.
Сообщается, что там якобы обнаружили самодельное взрывное устройство. После разрыва рашисты согнали фейковую полицию и спасателей.
Оккупанты заявили о пострадавшем "полицейском".
"Наверное, дальше в "лучших" рашистских традициях перекроют улицу и будут искать "диверсантов", - добавил мэр.
Ранее мэр города Иван Федоров в эфире Еспресо рассказал , что во временно оккупированном Мелитополе россияне усиливают террор против местных жителей – их пугают деоккупацией и приходом ВСУ.
- Напомним, 2 марта российские захватчики, которые не смогли захватить Запорожскую область, но заявили об оккупации, решили , что центром области у них будет временно оккупированный Мелитополь.
- В марте мэр Мелитополя Иван Федоров заявил , что кафиры готовятся к проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Запорожской области.
- По данным аналитиков британской разведки, россияне "тихо" заявили , что Мелитополь стал центром оккупированной территории области, признавая, что войска вряд ли смогут захватить запланированные цели.
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