Об этом информирует городской голова Мелитополя Иван Федоров .

В 06:46 мэр сообщил о громком взрыве в городе.

"После утреннего взрыва в оккупированном Мелитополе орки не на шутку засуетились", - написал Федоров.

Происшествие произошло у пожарной части на улице Ивана Алексеева.

Сообщается, что там якобы обнаружили самодельное взрывное устройство. После разрыва рашисты согнали фейковую полицию и спасателей.

Оккупанты заявили о пострадавшем "полицейском".

"Наверное, дальше в "лучших" рашистских традициях перекроют улицу и будут искать "диверсантов", - добавил мэр.

Ранее мэр города Иван Федоров в эфире Еспресо рассказал , что во временно оккупированном Мелитополе россияне усиливают террор против местных жителей – их пугают деоккупацией и приходом ВСУ.