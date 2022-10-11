Во временно оккупированном Мелитополе на аэродроме раздались взрывы, - мэр
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области на аэродроме, где оккупанты организовали военную базу, раздались взрывы
Об этом информирует городской голова Мелитополя Иван Федоров .
"Взрывы на аэродроме Мелитополя, где оккупанты в очередной раз развернули военную базу", - написал мэр города.
Также Федоров добавил, что рашисты оправдывают взрывы так называемым обучением.
"Однако жители уже научились различать глухие звуки своих жалких "учений" против громких взрывов ликвидации их военных баз", - добавил Федоров.
- Недавно в одном из районов оккупированного Мелитополя, по информации местных сил сопротивления, взорвался легковой автомобиль местной коллаборантки Елены Шапуровой.
- Во временно оккупированном Мелитополе в Запорожье около полуночи 8 октября раздался взрыв.
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