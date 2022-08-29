Об этом сообщил в телеграме городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Последние дни лета обещают быть самыми горячими для оккупантов всего южного направления Украины. Только что: 4 мощных взрыва в районе северного выезда из Мелитополя. Собираем подробную информацию о потерях врага", - подчеркнул мэр города.

25 августа городской голова Мелитополя призвал местных жителей эвакуироваться из города, поскольку шансов на то, что к зиме возобновят газоснабжение, практически нет.

Вечером, 26 августа, на российских складах, расположенных в оккупированном Мелитопольском районе, произошли взрывы.

Городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что жители Новобогдановки слышали детонацию и задымление от взрывов.

27 августа Иван Федоров сообщил, что ВСУ демилитаризовали технику врага в Новобогдановке.

В поселке Мирное Мелитопольского района уничтожили здание, в котором велась подготовка к псевдореферендуму, а в самом Мелитополе – одна из крупнейших военных баз.

Во временно оккупированный Мелитополь российские захватчики привезли химические лаборатории "Микроб", чтобы оградить своих сотрудников от радиации.

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