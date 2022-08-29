Во временно оккупированном Мелитополе гремят взрывы, - мэр
Около шести часов вечера 29 августа во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы
Об этом сообщил в телеграме городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"Последние дни лета обещают быть самыми горячими для оккупантов всего южного направления Украины. Только что: 4 мощных взрыва в районе северного выезда из Мелитополя. Собираем подробную информацию о потерях врага", - подчеркнул мэр города.
- 25 августа городской голова Мелитополя призвал местных жителей эвакуироваться из города, поскольку шансов на то, что к зиме возобновят газоснабжение, практически нет.
- Вечером, 26 августа, на российских складах, расположенных в оккупированном Мелитопольском районе, произошли взрывы.
- Городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что жители Новобогдановки слышали детонацию и задымление от взрывов.
- 27 августа Иван Федоров сообщил, что ВСУ демилитаризовали технику врага в Новобогдановке.
- В поселке Мирное Мелитопольского района уничтожили здание, в котором велась подготовка к псевдореферендуму, а в самом Мелитополе – одна из крупнейших военных баз.
- Во временно оккупированный Мелитополь российские захватчики привезли химические лаборатории "Микроб", чтобы оградить своих сотрудников от радиации.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.47
Покупка 39.47Продажа 40.29
-
EUR
Покупка 39.31Продажа 40.35
- Актуальное
- Важное