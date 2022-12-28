Об этом информирует советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко .

"На период новогодних праздников оккупанты запретили проводить какие-либо массовые мероприятия и собираться вместе в количестве более 50 человек, включая празднование в кафе и ресторанах. Непонятно, как в таком случае оккупанты будут корректировать очереди в полевых кухонь, банкоматов и оккупационных бюрократов", - пишет Андрющенко.

Советник мэра написал, что Левобережье Мариуполя снова без электроснабжения из-за ливня.

Уже мертвые кварталы превращаются в настоящую пустыню. С размером площади демонтажа центр города приближается к району Азовстали на Левобережье. Карта Мариуполя меняется кардинально. с буржуйками", – добавил Андрющенко.

Также растет количество выезжающих из города. Очередь на пересечение границы в Новоазовском районе превратилась в 32-километровую пробку, время ожидания которой достигает 24 часов.

23 декабря стало известно, что российские оккупационные власти приняли решение снести заднюю и центральную часть драматического театра в Мариуполе, однако фронтальную оставят "как основу реконструкции".

Во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики 25 декабря сносили исторические постройки в центре города.