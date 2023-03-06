Об этом в telegram сообщил советник городского Мариупольского главы Петр Андрющенко.

"В Мариуполе забастовка водителей из-за невыплаты заработной платы совпала с почти полным отсутствием дизельного горючего для работы автобусов. А дизельного горючего нет, потому что все остатки после мариупольского "хлопка" гражданские оккупанты передали военным оккупантам. Поэтому, даже если успокоить водителей, автобусы на линию все равно не выйдут", - написал советник мэра.