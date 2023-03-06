Во временно оккупированном Мариуполе забастовка: водителям не дают зарплату и горючее для автобусов
Во временно оккупированном российскими военными Мариуполе - забастовка водителей общественного транспорта из-за невыплаты зарплаты и отсутствия дизтоплива для автобусов
Об этом в telegram сообщил советник городского Мариупольского главы Петр Андрющенко.
"В Мариуполе забастовка водителей из-за невыплаты заработной платы совпала с почти полным отсутствием дизельного горючего для работы автобусов. А дизельного горючего нет, потому что все остатки после мариупольского "хлопка" гражданские оккупанты передали военным оккупантам. Поэтому, даже если успокоить водителей, автобусы на линию все равно не выйдут", - написал советник мэра.
- 2 марта советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко утверждал, что захватчики в Мариуполе развернули "контрпартизанские мероприятия" на фоне взрывов в городе.
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