Во временно оккупированном Мариуполе строители нашли стихийное захоронение

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

"В Приморском парке российские строители наткнулись на очередные стихийные захоронения. Их совершали мариупольцы во время блокады весной 2022 года, когда российские войска беспощадно обстреливали город", - говорится в сообщении.



В горсовете отметили, что таких стихийных захоронений – сотни по всему городу, ведь люди под постоянными обстрелами не могли похоронить убитых соседей, родственников или знакомых на кладбище, а закапывали им прямо во дворах или парках.

"Тысячи погибших остались под руинами, тысячи похоронены в таких стихийных и братских могилах. Россия - страна-убийца. Помним!" - отметили в горсовете.