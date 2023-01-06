Во временно оккупированном Мариуполе прогремел взрыв, - советник мэра Андрющенко
Во временно оккупированном Мариуполе в пятницу, 6 января, в районе одной из улиц города раздался взрыв
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, взрыв прогремел в районе улицы Карпинского, где расположены новостройки россиян и Метро. Подробности устанавливают.
"В любом случае – это точно хорошая новость", - написал Андрющенко.
- 2 января советник мэра Мариуполя писал, что под город РФ перебросили недавно мобилизованные россияне и старые танки.
- 5 января Петр Андрющенко заявил в эфире Еспресо, что оккупанты уволили почти всех работников порта Мариуполя и превращают его в военно-логистическую базу.
- В этот же день Андрющенко сообщил, что россияне опрокидывают средства ПВО во временно оккупированный Мариуполь.
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