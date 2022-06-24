Во временно оккупированном Мариуполе людей арестовывают за нарушение комендантского часа, - советник мэра
Рашисты во временно оккупированном Мариуполе ввели комендантский час. За неповиновение - арест, фильтрационный лагерь или "исправительные" работы по разбору мусора
Об этом информирует советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко .
"В Мариуполе действует комендантский час. Для детей до 16 лет с 21:00 до 05:00 Для всех остальных с 23:00. Нарушение оборачивается арестом с перспективой либо трудовой повинности на разборе мусора, либо фильтрационным лагерем", - написал советник мэра .
Частично разрешают выезд в сторону Запорожья через Бердянск.
"Начали пропускать частные автомобили. Еще очень ограниченно, но начали. Из плохого, такой внезапный пропуск автомобилей в Украину одновременно с частичным выводом военного контингента может в очередной раз свидетельствовать о прикрытии маневров эвакуационными мерами. Однако не пренебрегайте возможностью", - добавил Андрющенко.
Советник мэра отметил необходимость эвакуироваться.
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