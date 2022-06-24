Об этом информирует советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко .

"В Мариуполе действует комендантский час. Для детей до 16 лет с 21:00 до 05:00 Для всех остальных с 23:00. Нарушение оборачивается арестом с перспективой либо трудовой повинности на разборе мусора, либо фильтрационным лагерем", - написал советник мэра .



Частично разрешают выезд в сторону Запорожья через Бердянск.



"Начали пропускать частные автомобили. Еще очень ограниченно, но начали. Из плохого, такой внезапный пропуск автомобилей в Украину одновременно с частичным выводом военного контингента может в очередной раз свидетельствовать о прикрытии маневров эвакуационными мерами. Однако не пренебрегайте возможностью", - добавил Андрющенко.



Советник мэра отметил необходимость эвакуироваться.

Несмотря на отсутствие денег, оккупационные власти Мариуполя говорят о намерениях выплатить денежные компенсации пострадавшим от "агрессии армии Украины" мариупольцам.

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Петр Андрющенко рассказал, что во временно оккупированном Мариуполе российские захватчики сообщают, что гуманитарную помощь с июля будут выдавать только определенным категориям граждан , а именно тем, кто не может работать из-за физических недостатков.

7 июня Владимир Могильный, глава Центральной районной администрации в Мариупольском горсовете рассказал , что оккупанты в Мариуполе создали наиболее благоприятные условия для распространения инфекционных болезней.

17 июня Мариупольский горсовет сообщил, что в Мариуполе вспышка инфекций может привести к тысячам смертей.

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