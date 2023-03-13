Во временно оккупированном Мариуполе и близлежащих селах ночью прогремели взрывы
Ночью 13 марта в нескольких районах временно оккупированного Мариуполя и близлежащих селах Мелекино, Ялта и Урзуф раздались взрывы
Об этом сообщил Мариупольский городской совет.
В городе гремело в Кальмиусском районе, 23-м микрорайоне и Каменском. Об этом сообщили местные жители.
"Оккупационные интернет-паблики оправдываются - пишут, что это "просто звуки сноса домов"... Ночью... В Мариуполе оккупанты используют методичку новояза из Кремля, чтобы все было без паники", - комментирует горсовет.
Также отмечается, что сегодня утром Мариупольское сопротивление зафиксировало активность оккупационной авиации в направлении Запорожья.
- Вечером, 10 марта, во временно оккупированном Мариуполе прогремело около 20 взрывов.
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