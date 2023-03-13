Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

В городе гремело в Кальмиусском районе, 23-м микрорайоне и Каменском. Об этом сообщили местные жители.

"Оккупационные интернет-паблики оправдываются - пишут, что это "просто звуки сноса домов"... Ночью... В Мариуполе оккупанты используют методичку новояза из Кремля, чтобы все было без паники", - комментирует горсовет.

Также отмечается, что сегодня утром Мариупольское сопротивление зафиксировало активность оккупационной авиации в направлении Запорожья.