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Во временно оккупированном Мариуполе и близлежащих селах ночью прогремели взрывы

13 мартa, 2023 понедельник
11:32
война с Россией

Ночью 13 марта в нескольких районах временно оккупированного Мариуполя и близлежащих селах Мелекино, Ялта и Урзуф раздались взрывы

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

В городе гремело в Кальмиусском районе, 23-м микрорайоне и Каменском. Об этом сообщили местные жители.

"Оккупационные интернет-паблики оправдываются - пишут, что это "просто звуки сноса домов"... Ночью... В Мариуполе оккупанты используют методичку новояза из Кремля, чтобы все было без паники", - комментирует горсовет.

Также отмечается, что сегодня утром Мариупольское сопротивление зафиксировало активность оккупационной авиации в направлении Запорожья.

  • Вечером, 10 марта, во временно оккупированном Мариуполе прогремело около 20 взрывов.
Мариуполь
оккупированные территории
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