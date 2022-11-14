Во временно оккупированном Мариуполе еженедельно умирает около 150 человек
Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области еженедельно умирает около 150 человек. В целом смертность выросла в четыре-пять раз
Об этом сообщает в телеграмме Мариупольский городской совет .
"В Мариуполе еженедельно умирает около 150 человек. То есть почти 25 человек ежедневно. Детей почти не рожают. Под оккупацией город умирает", – пишет пресс-служба.
Сообщается, что в оккупированном городе еженедельно рождается около 5-6 детей. По сравнению с данным до полномасштабного вторжения России, в "украинском Мариуполе на свет появлялось около 50 детей" за семь дней.
В настоящее время уровень смертности вырос в четыре-пять раз по сравнению с довоенным периодом.
"Россияне принесли с собой смерть и безнадежность. Вера только в одно – возвращение Мариуполя под украинский флаг!" – добавляют в пресс-службе.
- 31 октября советник мэра Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты раздавали обогреватели в Мариуполе, где нет света.
- 3 ноября советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что в городе происходит глобальная зачистка, оккупанты внезапно усилили фильтрацию гражданских.
- 4 ноября Владимир Могильный, глава центральной районной администрации в Мариупольском горсовете, сообщил, что оккупанты пытаются обеспечить некоторую часть мариупольцев электроотопительными приборами, но просят ими не пользоваться, потому что не выдержат электросети.
- Экс-командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес заявил , что уже в январе ВСУ деоккупируют Мелитополь и Мариуполь.
- 8 ноября Бен Ходжес заявил, что Украина может освободить оккупированный Россией Крым уже летом следующего года.
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