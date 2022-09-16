Во временно оккупированном Луганске произошел взрыв в здании псевдопрокуратуры. РосСМИ сообщили о смерти "генпрокурора ЛНР"
Во временно оккупированном Луганске в здании псевдопрокуратуры произошел взрыв. Сообщается о смерти "генпрокурора ЛНР" Сергея Горенко
Об этом сообщили РосСМИ.
Известно, что российские пропагандисты написали о взрыве в здании так называемой генпрокуратуры "ЛНР". Есть раненые и погибшие. Среди жертв и "генпрокурор" Сергей Горенко.
Некоторые источники информируют, что Горенко оторвало руку, а затем написали и о его смерти.
Также, предположительно, погибла и заместительница Екатерина Стегленко.
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