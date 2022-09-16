Об этом сообщили РосСМИ.

Известно, что российские пропагандисты написали о взрыве в здании так называемой генпрокуратуры "ЛНР". Есть раненые и погибшие. Среди жертв и "генпрокурор" Сергей Горенко.

Некоторые источники информируют, что Горенко оторвало руку, а затем написали и о его смерти.

Также, предположительно, погибла и заместительница Екатерина Стегленко.

В Херсоне около 11 часов 16 сентября прогремел взрыв в здании апелляционного суда, где размещались так называемое правительство оккупантов и "военно-гражданская администрация" предателей.

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