Во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы: их было слышно длительное время, в сети распространяются видео пожаров

Видео взрывов и пожаров начали распространяться в соцсетях.

По словам местных жителей, взрывы активно гремели около двух часов, после чего интервалы между ними увеличились, а громкость стала меньше.

Telegram-канал "Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами" обнародовал видео масштабного пожара, из которого на фоне взрывов разлетаются боеприпасы.

"В Луганске все стабильно. Очень хорошо HIMARS работают", - говорится в сообщении канала.

Издание Бабель сообщило в Telegram, что ВСУ уничтожили вражеские склады боеприпасов в Красном Яру и Большой Вергунке (северо-восток города).

"ВСУ продолжают уничтожать российские склады боеприпасов, в частности, сегодня вечером Силы обороны целились в склады и базы, расположенные в Красном Яру и Большой Вергунке", - пишет Бабель.

Российское пропагандистское "РИА Новости" сначала заявило об уничтожении над Луганском "Точки-У", однако позже написало, что "украинские войска нанесли массированный удар по воинской части ПВО".

По данным Одесской ОВА, 12 июля ВСУ уничтожили 5 вражеских складов с боеприпасами и воинскую часть оккупантов.

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