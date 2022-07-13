Во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы: их было слышно длительное время, в сети распространяются видео пожаров
В ночь на 13 июля во временно оккупированном Луганске прогремела серия взрывов
Видео взрывов и пожаров начали распространяться в соцсетях.
По словам местных жителей, взрывы активно гремели около двух часов, после чего интервалы между ними увеличились, а громкость стала меньше.
Telegram-канал "Вооруженные Силы Украины. Война с оккупантами" обнародовал видео масштабного пожара, из которого на фоне взрывов разлетаются боеприпасы.
"В Луганске все стабильно. Очень хорошо HIMARS работают", - говорится в сообщении канала.
Издание Бабель сообщило в Telegram, что ВСУ уничтожили вражеские склады боеприпасов в Красном Яру и Большой Вергунке (северо-восток города).
"ВСУ продолжают уничтожать российские склады боеприпасов, в частности, сегодня вечером Силы обороны целились в склады и базы, расположенные в Красном Яру и Большой Вергунке", - пишет Бабель.
Российское пропагандистское "РИА Новости" сначала заявило об уничтожении над Луганском "Точки-У", однако позже написало, что "украинские войска нанесли массированный удар по воинской части ПВО".
- По данным Одесской ОВА, 12 июля ВСУ уничтожили 5 вражеских складов с боеприпасами и воинскую часть оккупантов.
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