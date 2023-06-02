Об этом написала пресс-служба .

В Крыму достигнута отметка в 3500 активистов движения "Желтая Лента".

Сообщается, что это не только люди, которые развешивали ленты и расклеивали плакаты, рисовали граффити, но и передавали информацию о нарушениях прав человека и вражеских войск в чат-бот "єВорог".

Фото: Желтая Лента

В то же время движение выразило уверенность, что во временно оккупированном Крыму активистов более 3,5 тысячи.

"Все мы готовимся ко дню, когда сможем поднять украинский флаг над Аюдагом, развесить сине-желтые флаги на всех улицах Севастополя и пойти в МакДональдс в Ялте", - говорится в сообщении.

Фото: Желтая Лента

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