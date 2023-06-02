Во временно оккупированном Крыму зарегистрировано 3,5 тыс. активистов движения "Желтая Лента"
По состоянию на 2 июня проукраинское движение "Желтая Лента" зарегистрировало 3500 активистов на временно оккупированном РФ полуострове Крым
Об этом написала пресс-служба .
В Крыму достигнута отметка в 3500 активистов движения "Желтая Лента".
Сообщается, что это не только люди, которые развешивали ленты и расклеивали плакаты, рисовали граффити, но и передавали информацию о нарушениях прав человека и вражеских войск в чат-бот "єВорог".
Фото: Желтая Лента
В то же время движение выразило уверенность, что во временно оккупированном Крыму активистов более 3,5 тысячи.
"Все мы готовимся ко дню, когда сможем поднять украинский флаг над Аюдагом, развесить сине-желтые флаги на всех улицах Севастополя и пойти в МакДональдс в Ялте", - говорится в сообщении.
Фото: Желтая Лента
- Еще с 26 сентября 2022 г. во временно оккупированном Крыму началась активизация движений сопротивления. В населенных пунктах по всей территории временно оккупированного полуострова начали появляться протестные надписи и призывы к противодействию российским захватчикам.
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