Об этом сообщает Крымскотатарский Ресурсный Центр в telegram со ссылкой на пресс-службу российского МВД.

Отмечается, что 58-летняя жительница Севастополя за последние несколько месяцев вечером и ночью наносила на различные объекты инфраструктуры города надписи в знак своего несогласия с проведением РФ "специальной военной операции" в Украине.

В частности, чаще всего пенсионерка действовала в Гагаринском районе Севастополя.

Кроме того, оккупанты утверждают, что женщина присылала фотографии надписей своей дочери, которая затем распространяла их в "проукраинских" телеграмм-каналах.

Пенсионерку хотят привлечь к ответственности по факту вандализма.