Во временно оккупированном Крыму задержали пенсионерку за проукраинские надписи на заборе
В контролируемом боевиками Севастополе привлекут к ответственности пожилую женщину, которая наносила проукраинские надписи на разные объекты города
Об этом сообщает Крымскотатарский Ресурсный Центр в telegram со ссылкой на пресс-службу российского МВД.
Отмечается, что 58-летняя жительница Севастополя за последние несколько месяцев вечером и ночью наносила на различные объекты инфраструктуры города надписи в знак своего несогласия с проведением РФ "специальной военной операции" в Украине.
В частности, чаще всего пенсионерка действовала в Гагаринском районе Севастополя.
Кроме того, оккупанты утверждают, что женщина присылала фотографии надписей своей дочери, которая затем распространяла их в "проукраинских" телеграмм-каналах.
Пенсионерку хотят привлечь к ответственности по факту вандализма.
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