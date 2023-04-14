Во временно оккупированном Крыму сообщили о минировании всех школ, обвиняют в провокации Украину
Утром 14 апреля в городах временно оккупированного полуострова Крым сообщили о заминировании всех школ, Украину обвиняют в провокациях
Об этом информируют в Крым. Реалии со ссылкой на советника самопровозглашенного премьера АРК Сергея Аксенова – Олега Крючкова.
В 08:10 на экстренную линию в Крыму поступило сообщение о минировании всех школ.
"Отрабатываются алгоритмы безопасности", – заявила псевдоадминистрация временно оккупированного Крыма.
Крючков утверждает, что "с практически 100% вероятностью – это очередная провокация украинских спецслужб". Подтверждений своих слов он не привел.
Ранее стало известно об эвакуации в 1, 4, 9, 11, 12, 17, 19, 25 и 26 школах Керчи по причине минирования.
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