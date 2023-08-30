Во временно оккупированном Крыму россияне запретили маломерным судам выходить в море, - ЦНС

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"На временно оккупированном полуострове Крым враг усилил меры безопасности в акватории Феодосийского залива", - говорится в сообщении.

В частности, оккупанты ввели запрет на выход в море на расстояние более километра от феодосийского порта владельцам маломерных судов и капитанам соответствующих судов. Таким образом оккупанты отреагировали на успешные поражения российских объектов в регионе.