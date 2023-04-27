Об этом сообщила ОО "Крымская солидарность" в фейсбуке .

"Звонки об обысках начали поступать около семи. У Бари в одном дворе с ним живет пожилая мама. У обоих есть несовершеннолетние дети, которые, судя по всему, сейчас тоже в доме", - рассказал общественный защитник Сеит-Осман Каралиев.

Около 08:30 обыск у Бари Бариева завершился. Приблизительно десять оперативников ФСБ с оружием вывели мужчину из дома. По словам одного из них, активиста забрали для беседы и вернут вечером домой. Также в ФСБ заявили, что оставили протокол обыска, но родственники задержанного это опровергают. Автомобили спецслужб были без номеров.

У Эдема Исмаилова обыск был завершен в 09:45. После этого крымского татарина вывезли в Симферополь.

"Во время обыска у Бари Бариева и Эдема Исмаилова сотрудники ФСБ изъяли из их домов компьютерную технику, личные телефоны и телефоны жен", - отметили в "Крымской солидарности".

В общественной организации добавили, что у 35-летнего Бари Бариева – трое несовершеннолетних детей, а у 44-летнего Эдема Исмаилова – двое несовершеннолетних и один совершеннолетний.