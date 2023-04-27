Во временно оккупированном Крыму россияне задержали двух крымских татар
Во временно оккупированном Судаке россияне после обысков задержали крымскотатарских активистов Бари Бариева и Эдема Исмаилова
Об этом сообщила ОО "Крымская солидарность" в фейсбуке .
"Звонки об обысках начали поступать около семи. У Бари в одном дворе с ним живет пожилая мама. У обоих есть несовершеннолетние дети, которые, судя по всему, сейчас тоже в доме", - рассказал общественный защитник Сеит-Осман Каралиев.
Около 08:30 обыск у Бари Бариева завершился. Приблизительно десять оперативников ФСБ с оружием вывели мужчину из дома. По словам одного из них, активиста забрали для беседы и вернут вечером домой. Также в ФСБ заявили, что оставили протокол обыска, но родственники задержанного это опровергают. Автомобили спецслужб были без номеров.
У Эдема Исмаилова обыск был завершен в 09:45. После этого крымского татарина вывезли в Симферополь.
"Во время обыска у Бари Бариева и Эдема Исмаилова сотрудники ФСБ изъяли из их домов компьютерную технику, личные телефоны и телефоны жен", - отметили в "Крымской солидарности".
В общественной организации добавили, что у 35-летнего Бари Бариева – трое несовершеннолетних детей, а у 44-летнего Эдема Исмаилова – двое несовершеннолетних и один совершеннолетний.
- 25 апреля россияне задержали крымского общественного деятеля Абдурешита Джеппарова после обыска в его доме.
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