Во временно оккупированном Крыму россияне незаконно удерживают около 400 человек, - член Меджлиса Бариев
Во временно оккупированном Крыму захватчики незаконно удерживают 168 крымских политзаключенных и около 20 южан Украины
Об этом сообщил глава Крымскотатарского ресурсного центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев в эфире Эспрессо.
"В настоящее время 168 человек находятся в местах несвободы, то есть в плену и СИЗО - это крымские политзаключенные. Из них 119 - представители коренного крымскотатарского народа", - подчеркнул он.
Эскендер Бариев отметил, что на юге Украины россияне похитили более 290 человек. Более 60 украинцев удалось освободить, а остальные находятся в СИЗО оккупированного Крыма.
- 31 марта уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что украинским политзаключенным в РФ и территории временно оккупированного Крыма систематически отказывают в необходимой медицинской помощи.
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