Об этом сообщил глава Крымскотатарского ресурсного центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев в эфире Эспрессо.

"В настоящее время 168 человек находятся в местах несвободы, то есть в плену и СИЗО - это крымские политзаключенные. Из них 119 - представители коренного крымскотатарского народа", - подчеркнул он.

Эскендер Бариев отметил, что на юге Украины россияне похитили более 290 человек. Более 60 украинцев удалось освободить, а остальные находятся в СИЗО оккупированного Крыма.