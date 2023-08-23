Было 7 взрывов: во временно оккупированном Крыму, вероятно, поражен береговой ракетный противокорабельный комплекс "Бастион"

Об этом сообщил в телеграмм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В Крыму поражен береговой ракетный противокорабельный комплекс (БРПК) "Бастион". Он является одним из носителей ракеты "Оникс", которым россияне наносят удары по Украине. Также повреждены радиолокационные станции. Всего было 7 взрывов", - написал Андрющенко.

Ранее о взрыве в Крыму сообщал телеграмм-канал "Крымский ветер".

На фото, публикуемых в местных пабликах, виден густой клуб дыма.

В телеграмм-каналах сообщили, что в городе Оленевка было слышно не менее 7 взрывов. Также там сообщали о вероятном поражении российских РЭБ.

Российские оккупационные власти Крыма пока не комментировали ситуацию на полуострове.