Об этом информирует Центр национального сопротивления.

В городах временно оккупированного Крыма все чаще раздают повестки.

"Несмотря на обещания, которые получил коллаборант Аксенов (Сергей Аксенов - самопровозглашенный премьер-министр временных российских оккупационных властей в Автономной республике Крым, - ред.) от правительства РФ, что в Крыму не будет массовой мобилизации, количество повесток на улицах крымских городов растет . Вместе с тем переселившиеся в Крым коллаборанты и россияне растут панические настроения", – рассказывают в ведомстве.

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Кроме того, российский бизнес, развивающийся на территории полуострова с 2014 года, готовится к эвакуации и выводит средства. Особенно предприниматели гостинично-ресторанных услуг, сезон которых провалился еще в 2022 году. Очевидно, без успеха в Крыму они и в этом году.

Местных жителей Крыма призывают сообщать о передвижении военной техники и личного состава врага через телеграмм-бот сопротивления, СБУ или же на сайте ЦНС .