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Во временно оккупированном Крыму растут темпы "частичной мобилизации", на улицах раздают повестки, - ЦНС

14 мартa, 2023 вторник
17:41
Новости

Так называемая частичная мобилизация в армию РФ в городах временно оккупированного Крыма ускоряется, на улицах раздают повестки. Это приводит к эвакуации бизнеса с полуострова

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

В городах временно оккупированного Крыма все чаще раздают повестки.

"Несмотря на обещания, которые получил коллаборант Аксенов (Сергей Аксенов - самопровозглашенный премьер-министр временных российских оккупационных властей в Автономной республике Крым, - ред.) от правительства РФ, что в Крыму не будет массовой мобилизации, количество повесток на улицах крымских городов растет . Вместе с тем переселившиеся в Крым коллаборанты и россияне растут панические настроения", – рассказывают в ведомстве.

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Кроме того, российский бизнес, развивающийся на территории полуострова с 2014 года, готовится к эвакуации и выводит средства. Особенно предприниматели гостинично-ресторанных услуг, сезон которых провалился еще в 2022 году. Очевидно, без успеха в Крыму они и в этом году.

Местных жителей Крыма призывают сообщать о передвижении военной техники и личного состава врага через телеграмм-бот сопротивления, СБУ или же на сайте ЦНС .

  • 2 января стало известно, что минобороны Беларуси продолжило совместные с российской армией учения до 8 января.
  • 5 января стало известно, что Россия передала вооруженным силам Белоруссии новую партию бронетранспортеров БТР-82А.
  • 6 января в Беларусь прибыли два очередных эшелона с военной техникой России, в том числе КамАЗы, Уралы, БАЗы с символикой Z.
  • 6 января сообщалось, что на границе с Беларусью ситуация остается контролируемой : перемещений техники или вражеского личного состава не зафиксировано.
  • Эстонская разведка считает, что РФ готовится объявить новую волну мобилизации после Рождества, но фактически этот процесс не прекращался и после формального завершения первой волны.
  • 14 марта в Беларуси заявили о намерении провести плановый призыв военнообязанных на собрание в течение этого месяца.
  • Во временно оккупированном городе Мариуполь Донецкой области решисты приказали студентам вузов стать на военный учет, вероятно, враг планирует в дальнейшем их мобилизовать.
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